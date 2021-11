Minder doden bij luchtvaartongelukken in EU

donderdag 25 november 2021 , 14:33

LUXEMBURG (ANP) - In de Europese Unie zijn vorig jaar 122 mensen omgekomen door luchtvaartgerelateerde ongelukken, zoals met vliegtuigen, zweefvliegtuigen en luchtballonnen. Dat zijn er minder dan in 2019 toen 176 mensen op EU-grondgebied omkwamen door luchtvaartongevallen, aldus cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat dat alleen naar in de EU geregistreerde luchtvaartuigen keek.

Dat komt volgens Eurostat neer op een daling van 31 procent. Het overgrote merendeel van de fatale ongevallen, met 111 doden, kwam voor rekening van kleine vliegtuigjes, zweefvliegtuigjes, microlights en heteluchtballonnen. Binnen deze categorie vielen de meeste doden in Frankrijk (37), Duitsland (29), Italië (9) en Polen (6).

Volgens het Europese luchtvaartagentschap EASA laat de commerciële luchtvaart in Europa de laatste jaren een goed veiligheidsbeeld zien. Er zijn tussen 2016 en 2020 geen grote ongevallen geweest met in de EU geregistreerde commerciële vliegtuigen.

In maart 2015 stortte een vliegtuig van de Duitse maatschappij Germanwings neer in de Franse Alpen, waardoor alle 150 mensen aan boord om het leven kwamen. De copiloot van dat Airbus-toestel vloog, nadat hij de gezagvoerder had buitengesloten uit de cockpit, opzettelijk tegen een berg. Hij kampte met geestelijke gezondheidsproblemen.

