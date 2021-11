EMA positief over coronavaccin Pfizer voor jonge kinderen

donderdag 25 november 2021 , 13:47

gewijzigd

AMSTERDAM (ANP) - Het coronavaccin van Pfizer/BioNTech is veilig en effectief voor kinderen vanaf 5 jaar, oordeelt het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). De experts stellen vast dat de voordelen van het vaccin ook voor jonge kinderen zwaarder wegen dan het risico op bijwerkingen, die doorgaans mild zijn. Het EMA adviseert de Europese Commissie dan ook het vaccin goed te keuren voor toediening aan kinderen van 5 tot en met 11 jaar.

Aan kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen wordt het vaccin al langer toegediend. In Nederland is het middel van Pfizer/BioNTech het meestgebruikte coronavaccin.

Of ook in Nederland kinderen onder de 12 jaar in aanmerking zullen komen voor vaccinatie tegen het coronavirus, is nog niet besloten. De bal ligt nu bij het dagelijks bestuur van de Europese Unie. Dat heeft tot nog toe altijd de adviezen van het EMA over coronavaccins gevolgd.

In Nederland werkt de Gezondheidsraad nog aan een eigen advies aan het kabinet over het al dan niet vaccineren van jonge kinderen. Dat werk loopt al langer. Wanneer het advies klaar zal zijn, kon een woordvoerder van de raad donderdag nog niet zeggen.

Net als volwassenen krijgen kinderen twee prikken in hun arm, met drie weken tussen de eerste en de tweede prik. Een belangrijk verschil is dat kinderen onder de 12 een lagere dosis krijgen: 10 microgram in plaats van 30 microgram. Dat levert een vergelijkbare reactie van het immuunsysteem op, aldus het beoordelingscomité van het EMA.

"Het immuunsysteem van kinderen en volwassenen werkt in de basis hetzelfde", legt voorzitter Ton de Boer van de Nederlandse medicijnautoriteit CBG uit. "De afweerreactie van kinderen is wel sterker dan bij volwassenen. Daarom hebben zij aan een lagere hoeveelheid genoeg."

In het onderzoek naar het vaccin kregen 1305 kinderen onder de 12 jaar het middel toegediend. Drie van hen liepen in de periode daarna toch nog het virus op. Van de 663 kinderen in de controlegroep die een placebo kregen, een nepmiddel, raakten er 16 besmet. Zo komt het EMA voorlopig uit op een effectiviteit van bijna 91 procent. In de praktijk zou dit percentage volgens het EMA ook lager, of juist nog hoger, kunnen uitvallen.

Net als bij oudere mensen die de prik kregen, kwamen onder de jongere kinderen bijwerkingen voor als pijn of zwellingen rond de prikplek, vermoeidheid en hoofdpijn. Net als bij volwassenen blijven de medische autoriteiten de veiligheid van het vaccin "nauw monitoren".

