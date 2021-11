Nederland Europees koploper bij het recyclen van materialen

donderdag 25 november 2021 , 12:36

LUXEMBURG (ANP) - Ongeveer een derde van alle materialen die vorig jaar in Nederland werden gebruikt, was gerecycled. Daarmee was Nederland met afstand de koploper in de Europese Unie, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat.

Gemiddeld kwam in de 27 EU-landen 12,8 procent van alle materialen uit circulaire bron. Daarmee is dat aandeel licht gestegen, want in 2019 ging het nog om 12 procent.

Behalve Nederland doen ook België, Frankrijk en Italië het bovengemiddeld goed. Daar zijn ruim 20 procent van alle gebruikte materialen gerecycled. Duitsland zit net boven het EU-gemiddelde. Portugal, Ierland en Roemenië hebben het laagste aandeel gebruik van circulaire materialen met slechts enkele procenten.

