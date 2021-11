Verkoop bedrijfswagens EU weer gedaald in oktober

donderdag 25 november 2021 , 8:00

© Europees Parlement, 2016

BRUSSEL (ANP) - De verkoop van nieuwe bedrijfsvoertuigen in de Europese Unie is ook in oktober gedaald, aldus cijfers van de Europese autobranchevereniging ACEA. Dat heeft vooral te maken met de chiptekorten in de auto-industrie waardoor minder nieuwe voertuigen beschikbaar zijn. Ook in de voorgaande maanden waren lagere verkopen te zien.

Volgens ACEA zakte de totale verkoop van commerciële voertuigen met 16,4 procent tot 144.409 exemplaren in vergelijking met een jaar geleden. Met name bestelbusjes en bussen werd minder verkocht, maar ook minder vrachtwagens. In de vier grootste EU-automarkten Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië waren dalingen te zien. In Nederland ging het om een plus van bijna 4 procent.

Over de eerste tien maanden van dit jaar was er wel een verkoopstijging in de EU met bijna 15 procent tot net geen 1,6 miljoen bedrijfswagens. Een jaar eerder werd de verkoop nog hard geraakt door de coronapandemie.

Terug naar boven