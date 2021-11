CDA'er Esther de Lange uit race om voorzitterschap EU-parlement

woensdag 24 november 2021 , 19:52

STRAATSBURG (ANP) - CDA-Europarlementariër Esther de Lange wordt geen voorzitter van het Europees Parlement. Ze moet haar Maltese partijgenoot Roberta Metsola voor laten gaan, hebben de christendemocraten in het EU-parlement besloten.

De Lange streed met twee andere leden van de christendemocratische EVP om de voordracht van deze fractie. Als ze die had bemachtigd, had ze grote kans gemaakt op de voorzittershamer. De christendemocraten spraken in 2019 met de sociaaldemocraten en liberalen af dat ze begin volgend jaar een nieuwe parlementsvoorzitter zouden mogen leveren, al lijken die eersten er inmiddels anders over te denken.

De 46-jarige De Lange gold als belangrijke kanshebber. Ze loopt al meer dan twintig jaar mee in Brussel en is opgeklommen tot vicevoorzitter van de EVP-fractie.

Maar in Metsola, vicevoorzitter van het parlement, trof ze een rivaal van formaat. De 42-jarige Maltese kreeg al in de eerste stemronde met 112 stemmen een royale meerderheid van de EVP-Europarlementariërs achter zich en besliste zo onmiddellijk de race. De Lange moest het met 44 stemmen doen, de Oostenrijker Othmar Karas met achttien.

De Lange verzekert dat "de EVP-fractie als één man achter" Metsola staat nu zij de nominatie heeft gewonnen. "Na twintig jaar kan het Europees Parlement wel weer een sterke vrouwelijke leider gebruiken."

De christendemocraten moeten vermoedelijk de strijd aanbinden met de sociaaldemocraten van de zittende voorzitter David Sassoli. Die zou eigenlijk in januari plaatsmaken, maar lijkt van gedachten veranderd. Hij vindt dat zijn politieke familie bekaaid achterblijft als zij ook het parlementsvoorzitterschap aan de EVP zou laten. Terwijl de sociaaldemocraten juist recent wat verkiezingsoverwinningen hebben geboekt.

CDA-kopstuk De Lange wordt ook genoemd voor een plaats in het nieuwe kabinet, maar houdt zich daarover op de vlakte. Ze verklaart nu dat "ik me namens de christendemocraten blijf inzetten voor een verstandig en ambitieus Europees klimaatbeleid, een eerlijke economie en een veilig Europa".

Het Europees Parlement heeft tot dusver één keer een Nederlandse voorzitter gehad. De PvdA'er Piet Dankert vervulde het ambt 37 jaar geleden.

