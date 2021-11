Oppositieleider: Loekasjenko in staat tot kernramp om EU te raken

woensdag 24 november 2021 , 17:53

Bron: www.kremlin.ru

STRAATSBURG (ANP) - De Europese Unie kan niet opgelucht ademen nu de spanningen rond asielzoekers aan de grens met Belarus afnemen, waarschuwt het boegbeeld van de Belarussische oppositie. Het regime in Minsk deinst volgens haar nergens voor terug om zijn zin te krijgen. Ook niet voor een kernramp.

Niet alleen voor haar onderdrukte landgenoten maar ook de veiligheid van de EU zelf is harder weerwerk tegen president Aleksandr Loekasjenko nodig, zei oppositieleider Svetlana Tichanovskaja in het Europees Parlement. Wie Loekasjenko niet voor het hoofd wil stoten, moedigt hem volgens haar alleen maar aan. Tirannen gedijen bij 'appeasement', stelt ze met een verwijzing naar de aanvankelijk toegeeflijke bejegening van Adolf Hitler.

Als het regime stopt met het dirigeren van duizenden asielzoekers naar de grens met de EU, vindt Loekasjenko wel weer een ander wapen, hield Tichanovskaja de Europarlementariërs voor. "Een grotere stroom smokkeldrugs en andere verboden waar? Een militaire provocatie? Een ramp in een kerncentrale vlak bij de buitengrens van de EU? Die dreigementen heeft het regime zelf al geuit."

Tichanovskaja nam het bij de presidentsverkiezingen in 2020 op tegen Loekasjenko, die de overwinning volgens Brussel stal en de daaropvolgende massale protesten keihard neersloeg. Ze ontvluchtte haar land en is sindsdien in ballingschap. De 39-jarige oppositieleider kreeg vorig jaar de mensenrechtenprijs van het Europees Parlement en mag er geregeld spreken.

