Nederland ook in 2022 onder de loep vanwege knelpunten in de economie

woensdag 24 november 2021 , 14:43

DEN HAAG (PDC) - Nederland is een van de landen die door de Europese Commissie komend jaar uitvoerig wordt doorgelicht omdat onze economie macro-economische onevenwichtigheden kent. Na de eurocrisis hebben de lidstaten in de eurozone, Nederland voorop, in 2011 afgesproken om elkaars economieën jaarlijks kritisch door te lichten. Zo moest worden voorkomen dat het nog een keer zo mis gaat. Dat gebeurt middels het Europees Semester. Met de presentatie van het 'herfstpakket' vandaag is de procedure voor 2022 afgetrapt.

Het is niet de eerste keer dat Nederland onder scherper toezicht staat. De Commissie wijst er al jaren op dat Nederland heel hoge private schulden heeft, dat de huizenmarkt hervormd moet worden en dat er een structureel handelsoverschot is. Het verscherpte toezicht houdt voor nu in dat Nederland extra, dringende, adviezen kan verwachten over hoe de knelpunten aan te pakken. Er is nog geen sprake van dwingende adviezen, de problemen zijn niet zo acuut dat de procedure macro-economische onevenwichtigheden is ingezet.

Nederland moest van de Commissie al hervormingen doorvoeren, met name op de huizenmarkt, om aanspraak te kunnen maken op zes miljard euro uit het Coronaherstelfonds.

