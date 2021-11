Tikhanovskaya in EP: de tijd is bijna op, de EU moet nu in actie komen voor Belarus

woensdag 24 november 2021 , 13:30

Bron: Edgar Hoedemaker

STRAATSBURG (PDC) - "We hebben niet nog een jaar; noch Belarus, noch Europa heeft die tijd," aldus de Belarussische oppositieleider Tikhanovskaya in haar toespraak voor de leden van het Europees Parlement vandaag. Tikhanovskaya sprak de Europarlementariërs toe in Straatsburg, in een week waarin de situatie in Belarus hoog op de agenda staat. Waar de Europarlementariërs in hun bijdragen met name ingingen op de recente ontwikkelingen aan de Pools-Belarussische grens, benoemde Tikhanovskaya het belang van de voortgaande strijd voor democratie en mensenrechten in haar land.

In haar toespraak benadrukte Tikhanovskaya twee dingen: de tijd dringt én Belarus heeft Europa nodig. Tikhanovskaya benoemde dat zij vrienden en bondgenoten heeft in Europa, maar dat de aandacht voor de Belarussische situatie komt en gaat en dat een duidelijke Europese aanpak nú nodig is.

Tikhanovskaya vergeleek Loekasjenko met de covid-19-pandemie en stelde dat de aanpak van Loekasjenko net zo zou moeten gebeuren als van een pandemie: isolatie, behandeling en immuniteit. Om te beginnen moet het regime geïsoleerd worden, stelt zij. Europese media moeten stoppen Loekasjenko president te noemen, ambassadeurs moeten niet meer ontvangen worden, vertegenwoordigers moeten niet meer welkom zijn en het IMF moet geen geld meer geven aan het regime. Ten tweede vindt zij dat de behandeling strenger moet zijn. Er moeten sancties ingesteld worden, ook al doen die de Belarussische burgers misschien pijn. De burgers lijden momenteel namelijk ook al. Door sancties worden elites gespleten en valt de kring rondom Loekasjenko uit elkaar. Als derde stap is immuniteit nodig. Er is versterking van de weerstand van Belarus nodig. Europa moet helpen bij die versterking van activisten, media, etc.

Na afloop van haar toespraak kreeg Tikhanovskaya een staande ovatie van de leden van het Europees Parlement en van de aanwezige vice-voorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans.

Bron: Europees Parlement

