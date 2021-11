COP26: Europarlementariërs verdeeld over de uitkomst van de klimaatconferentie

woensdag 24 november 2021 , 13:18

Bron: European Commission

STRAATSBURG (PDC) - Is het glas halfvol of halfleeg? Over die vraag zijn Europarlementariërs verdeeld als het gaat om de uitkomst van de klimaatconferentie in Glasgow. Dat bleek uit het debat in het Europees Parlement (EP) vandaag in Straatsburg. In het EP erkennen de meeste partijen dat er duidelijke taal gesproken is door de EU, maar men is ook teleurgesteld over het gebrek aan concrete afspraken.

Zowel de liberalen, christendemocraten als sociaaldemocraten wezen op de natuurrampen die zich afgelopen jaar voordeden in Europa. Bosbranden, overstromingen en extreem weer worden eerder regel dan uitzondering. Zij zijn blij met de klimaatactie die de EU bepleit, maar vragen zich ook af of grootmachten als Rusland en de VS wel genoeg doen. Aan de andere kant zijn er ter rechterzijde partijen (ECR, ID) die wijzen op de hoge kosten van de klimaataanpak en het alternatief van kernergie. Zij betwijfelen het nut van de klimaatmaatregelen.

Eurocommissaris Frans Timmermans ontkrachtte zowel de kritiek op andere grootmachten als de kritiek op de kosten van maatregelen. "Twee jaar geleden was het eenzaam in de EU, nu is dat anders: de VS, Rusland nemen stappen, ondenkbaar twee jaar geleden. De wereld is in beweging. Alleen komen we er niet, maar ons voorbeeld wordt gevolgd", stelde hij in het debat. Ook reageerde hij furieus op de kritiek dat klimaataanpak te duur is: "Het ontkennen van de klimaatcrisis is ideologisch. Als je kijkt naar de kosten van niks doen, overstijgen die de kosten van bijvoorbeeld de Europese Green Deal veruit."

Bron: Vergadering Europees Parlement

