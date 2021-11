Hongarije moet rechters toestaan advies te vragen bij het Europees Hof

woensdag 24 november 2021 , 10:46

DEN HAAG (PDC) - Het Europees Hof van Justitie heeft gisteren geoordeeld dat een Hongaarse rechter advies mag inwinnen bij het Hof in een rechtzaak. Het Hongaarse hooggerechtshof wilde de rechter in kwestie hiervoor straffen, op verzoek van van de nationaal aanklager van Hongarije, een bondgenoot van premier Orban.

Dit recht op het mogen stellen van een prejudiciële vraag door een nationale rechter aan het Europees Hof is vastgelegd in de Europese verdragen. Rechters mogen dit doen wanneer ze een advies willen krijgen over hoe Europees recht toegepast moet worden. Het is niet de eerste keer dat een Hongaarse rechter is ontmoedigd of gestraft omdat ze advies wilde vragen aan het Hof.

Het is de zoveelste aanvaring tussen Hongarije en de EU op het gebied van de bescherming van de rechtsstaat.

Bron: EUObserver

