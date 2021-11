Esther de Lange hoort vandaag of ze kandidaat voorzitterschap EU-parlement is

woensdag 24 november 2021 , 3:30

Bron: © European Union, 2018

BRUSSEL (ANP) - Voor Europarlementariër Esther de Lange (CDA) is het een spannende dag. De fractie waar de christendemocraten bij zijn aangesloten, de Europese Volkspartij (EVP), bepaalt wie ze voor het voorzitterschap van het Europees Parlement inzet voor de tweede helft van de vijfjarige termijn. De Lange is een van de drie EVP-kandidaten voor de topjob. Als ze de stemming wint is de kans groot dat Nederland voor het eerst sinds 1984 de voorzitter van het EU-parlement levert.

De EVP'ers stemmen om 18.00 uur waarna de winnaar direct een persconferentie geeft. De Lange heeft twee rivalen: de Oostenrijker Othmar Karas en de Maltese Roberta Metsola die momenteel al vicevoorzitter van het parlement is. CDA-delegatieleider De Lange loopt al meer dan twintig jaar mee in Brussel en is inmiddels ook opgeklommen tot vicevoorzitter van de EVP-fractie. Veel Europarlementariërs zien ook graag een vrouw als voorzitter.

De voorzitter van het Europees Parlement wordt steeds voor 2,5 jaar gekozen, waarna volgens een informele afspraak iemand van de andere grote fractie aan het roer komt. In principe zijn de christendemocraten nu aan de beurt, want sinds 2019 hanteert de Italiaanse sociaaldemocraat David Sassoli de voorzittershamer. Maar Sassoli wekt de indruk aan die afspraak te morrelen en zelf toch door te willen. Op 17 januari stemt het voltallige parlement uiteindelijk over wie de voorzitter wordt.

Terug naar boven