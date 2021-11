MSD vraagt om goedkeuring Covid-pil in Europa

dinsdag 23 november 2021 , 17:59

AMSTERDAM (ANP) - Farmaceut MSD wil zijn anti-Covid-pil in Europa op de markt brengen en heeft daarom de officiële aanvraag voor goedkeuring ingediend. Nu moet de toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), beoordelen of het middel veilig en werkzaam is. Daarna is het aan de Europese Commissie om te beslissen of het middel wordt toegelaten in Nederland en de andere EU-landen.

MSD heeft proeven gedaan met het middel en de uitkomsten daarvan gedeeld met het EMA. Dat verwacht daardoor al binnen een paar weken klaar te kunnen zijn met de beoordeling. In afwachting van de goedkeuring mogen Nederland en de andere Europese landen de pil alvast gebruiken.

De MSD-pil heet molnupiravir en wordt op de markt gebracht onder de naam Lagevrio. Het middel is bedoeld voor mensen die net positief zijn getest op het virus en risico lopen daar heel ziek van te worden. Binnen vijf dagen na de eerste symptomen moeten mensen beginnen met het slikken van de pil. Die nemen ze vervolgens twee keer per dag, vijf dagen lang. Het middel moet voorkomen dat de klachten erger worden en mensen in een ziekenhuis belanden of overlijden.

Het bureau kijkt ook al mee met de proeven van een tweede Covid-behandeling. Die heet Paxlovid en is ontwikkeld door Pfizer.

