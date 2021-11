Gebruik antibiotica bij Europese dieren bijna gehalveerd

dinsdag 23 november 2021 , 15:02

AMSTERDAM (ANP) - De verkoop van antibiotica voor dieren in Europa lag in 2020 in totaal 43 procent lager dan in 2011, meldt Europees Geneesmiddelenbureau EMA. Dat maakt het op uit de gegevens die door 25 landen werden ingeleverd over die periode. Wel was er in het laatste jaar weer een lichte stijging, maar die kan nog niet worden geduid.

Eerder dit jaar werd al bekend dat het antibioticagebruik in de Europese veehouderij zodanig is afgenomen, dat dieren nu minder antibiotica gebruiken dan mensen.

De daling is belangrijk omdat bacteriën resistent kunnen worden tegen antibiotica, hetgeen ook gevolgen kan hebben voor mensen. "De daling van de verkoop van antimicrobiële stoffen voor gebruik bij dieren over tien jaar toont aan dat EU-beleidsinitiatieven, in combinatie met begeleiding en nationale campagnes ter bevordering van verstandig gebruik bij dieren, een positief effect hebben", zegt hoofd van de afdeling Diergeneesmiddelen van het EMA, Ivo Claassen.

Uit Nederlandse cijfers bleek eerder dat het antibioticagebruik in de veehouderij hier tussen 2009 en 2018 al met 63 procent was afgenomen.

Terug naar boven