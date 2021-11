Eurocommissaris: toestand aan grens met Belarus knapt op

dinsdag 23 november 2021 , 14:58

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De spanningen aan de grens met Belarus nemen af, zegt de Europese Commissie. Verantwoordelijk Eurocommissaris Ylva Johansson toont zich "tevreden" met het "heldere antwoord" dat Brussel volgens haar de Belarussische president Loekasjenko heeft gegeven op diens pogingen asielzoekers de Europese Unie binnen te sluizen.

Asielzoekers die bivakkeerden in de winterkou aan de Poolse grens in de hoop de EU binnen te geraken, zijn de afgelopen dagen ondergebracht in een opslaghal. Sommigen keren met repatriëringsvluchten terug uit Belarus naar hun land van herkomst.

"We verkeren nu in de situatie dat het de-escaleert", constateert Johansson in een interview met nieuwszender Euronews. "Ik ben tevreden dat het ons is gelukt om een heldere repliek te geven op Loekasjenko, soms de laatste dictator van Europa genoemd, die probeerde illegale toegangskaartjes naar de EU te verkopen."

Maar "natuurlijk kun je nooit tevreden zijn als jongeren, mensen in de vrieskou zitten. We hebben van meerdere doden vernomen. Kinderen zitten in de knel." Dat leed had voorkomen kunnen worden als de EU haar asielbeleid eindelijk eens op orde bracht, stelt Johansson.

De schuld van de huidige migrantencrisis ligt helemaal bij Loekasjenko, benadrukt de Zweedse Eurocommissaris. Maar EU-land Polen moet opener zijn over wat er in het grensgebied gebeurt en journalisten en hulpverleners ruim baan geven, maant ze. "Wij moeten ons aan onze grondrechten houden, anders zijn we niet werkelijk Europeanen."

