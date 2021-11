Europese regels om big tech in te tomen stap dichterbij

dinsdag 23 november 2021 , 13:38

Bron: © European Union, 2018

STRAATSBURG (ANP) - De grote internetbedrijven moeten strenger worden aangepakt, vinden de specialisten in het Europees Parlement. Ze omarmen de plannen van de Europese Commissie om de almacht van big tech, bedrijven als Facebook, Amazon, Google en Apple, te beteugelen en stellen aanscherpingen van de beoogde wetgeving voor.

Door de instemming van de Europarlementariërs die met dit onderwerp zijn belast zijn de strengere regels voor zogeheten poortwachters een stap dichterbij gekomen. Het gaat om bedrijven die websites, sociale media of andere platforms beheren die een sleutelrol hebben in de toegang tot veel diensten. Gebruikers zijn daardoor soms tot hen veroordeeld en concurrenten komen in de knel.

De Europarlementariërs willen het vizier van de nieuwe regels verbreden, zodat niet alleen de Amerikaanse reuzen maar ook bedrijven als Booking.com en Alibaba erbinnen kunnen vallen. De Europese Commissie kreeg eerder het verwijt het alleen op Amerikaanse bedrijven gemunt te hebben.

De zogeheten Verordening Digitale Markten (DMA) maakt Facebook zenuwachtiger dan ooit, denkt PvdA'er Paul Tang, die namens het Europees Parlement over de voorstellen onderhandelde. Het bedrijf heeft volgens hem met miljoenen aan lobbygeld gesmeten om Europarlementariërs aan zijn kant te krijgen, "maar het lijkt erop dat dit keer niet het grote geld gaat winnen".

"We zorgen ervoor dat big tech-platforms die hun marktpositie misbruiken eindelijk aangepakt kunnen worden", zegt Liesje Schreinemachers (VVD). "Bijvoorbeeld met hoge boetes. Als ze dan hun gedrag nog steeds niet veranderen, dan kunnen de platforms worden opgebroken." Ook moeten gebruikers volgens haar gemakkelijker kunnen overstappen naar een ander platform en moeten ondernemers minder afhankelijk worden van de grote onlinemarktplaatsen.

Big tech moet verder niet zomaar beginnende concurrenten kunnen opkopen om ze in te lijven of uit te schakelen, vinden de EU-parlementariërs. De commissie moet kunnen ingrijpen tegen zulke "killer-aankopen". En het moet verboden worden kinderen op maat gemaakte reclame voor te schotelen.

Het parlement stemt er volgende maand voltallig over en gaat dan onderhandelen over de definitieve versie met de verantwoordelijke ministers van de EU-landen. Het is de bedoeling dat de regels in 2023 ingaan.

