Hamas verliest beroep over EU-sanctielijst

dinsdag 23 november 2021 , 11:41

Bron: flickr/motiqua

LUXEMBURG (ANP) - De Palestijnse beweging Hamas blijft op de EU-lijst van terroristische organisaties staan. Daarmee blijven ook de economische sancties tegen Hamas van kracht. Hamas heeft hierover een beroepszaak bij de hoogste Europese rechter verloren.

De Europese Unie beschouwt Hamas, dat sinds 2007 de tussen de Middellandse Zee en Israël ingeklemde en aan Egypte grenzende Gazastrook bestuurt, sinds 2003 als terroristische groepering. Op grond daarvan zijn strafmaatregelen als de bevriezing van tegoeden en economische middelen van kracht.

In 2019 oordeelde het Gerecht van de Europese Unie, een onderdeel van het Europees Hof van Justitie in Luxemburg, dat door een administratieve fout Hamas ten onrechte op de EU-lijst van terroristische organisaties stond. Er zou een noodzakelijke handtekening ontbreken. De uitspraak van het Gerecht betekende niet dat de classificatie 'terroristische organisatie' moest worden herzien. Hiertegen tekende Hamas beroep aan.

Het Hof oordeelt nu dat het Gerecht juridisch fout zat en de autorisatie om Hamas op de lijst te handhaven in orde is.

Hamas wordt ook door de Verenigde Staten als terroristische organisatie aangemerkt. Het dichtbevolkte Gaza is door Israël met hoge hekken, muren en mijnenvelden afgesloten. In mei laaide het conflict over Gaza tussen Israël en Hamas opnieuw op met gedurende een tiental dagen Palestijnse raketbeschietingen en Israëlische luchtaanvallen. Er vielen volgens officiële cijfers dertien doden in Israël en 255 in de Gazastrook. De strijd eindigde na bemiddeling door Egypte, maar het blijft onrustig in het gebied.

