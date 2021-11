Manfred Weber: EVP heeft recht op voorzitterschap Europees Parlement

dinsdag 23 november 2021 , 11:38

Bron: Edgar Hoedemaker

STRAATSBURG (PDC) - EVP-Fractievoorzitter Manfred Weber blijft erbij dat de EVP het recht heeft om de aankomende voorzitter van het Europees Parlement (EP) te leveren. Dat stelde hij tijdens een persconferentie in Straatsburg, waar het parlement deze week vergadert. De partij is dan ook van mening dat de kandidaat die naar voren wordt geschoven, volgend jaar de nieuwe parlementsvoorzitter moet zijn. CDA'er Esther de Lange is één van de drie kandidaten die nog in de running zijn.

Op dit moment is David Sassoli, een sociaaldemocraat, voorzitter van het Europees Parlement. Zijn mandaat loopt in 2022 af. De afspraak tussen de Europese partijen was in 2019 dat Manfred Weber hem namens de EVP zou gaan opvolgen, maar Weber heeft zelf geen trek meer in het voorzitterschap en wil iemand anders naar voren schuiven. Zijn opvatting is dan ook dat de afspraak niet voor hem als persoon gold, maar voor de EVP als partij. "Wij hebben als EVP in 2019 gestemd voor Sassoli, de S&D-kandidaat, en zullen de andere fracties aan deze afspraak houden," stelde hij.

Andere fracties in het EP laten weten dat de EVP niet gaat over de nieuwe voorzitter van het parlement, maar dat over het voorzitterschap besloten wordt door het hele parlement gezamenlijk. Bij monde van fractievoorzitter Iratxe Garcia Pérez meldde de S&D de onderhandelingen over de positie van de EP-voorzitter af te wachten, en dat de EVP niet moet denken dat hun kandidaat automatisch de opvolger zal zijn van David Sassoli. "Er is veel veranderd in de twee jaar na de afspraken uit 2019, dus wij gaan met open vizier de gesprekken in," waren haar afsluitende woorden op de persconferentie.

De EVP zal woensdag bekendmaken wie de kandidaat-voorzitter namens die partij wordt. Afgaand op de opvattingen van andere fracties, zijn de onderhandelingen vervolgens echter nog geen gelopen race.

Bron: Persconferentie EVP en S&D

Terug naar boven