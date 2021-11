Groen landbouwbeleid EU gaat ondanks zorgen laatste rechte eind in

dinsdag 23 november 2021 , 8:23

STRAATSBURG (ANP) - Na jaren van getouwtrek kan het nieuwe Europese landbouwbeleid eindelijk van stapel lopen. Het Europees Parlement geeft dinsdag naar verwachting het laatste zetje voor de nieuwe verdeling van de honderden miljarden aan landbouwsubsidies voor de jaren tot 2027. Ook al is het zeer de vraag of er genoeg verandert om bijvoorbeeld de klimaatdoelen te halen.

De landbouw is goed voor ruim 10 procent van de Europese uitstoot van broeikasgassen. Nu de EU in 2050 klimaatneutraal wil zijn, moet ook de landbouw rap verduurzamen. Daarom moet bijvoorbeeld uiteindelijk een kwart van de inkomenssteun voor boeren gaan dienen om duurzamer landbouwvormen aan te moedigen.

Maar dat is bij lange na niet voldoende, klagen critici. Tijdens de slepende onderhandelingen werd het landbouwbeleid ingehaald door de Green Deal, de Europese klimaatplannen en -doelen. Daar wil het nu maar niet mee stroken.

Tot op de valreep voeren klimaatactivisten als Greta Thunberg daarom campagne tegen de landbouwplannen. Trek ze in en begin opnieuw, vragen ze Frans Timmermans, de klimaatman van de Europese Commissie.

Maar meer zit er niet in, houdt Timmermans vol. Ook het Europees Parlement is in grote meerderheid tevreden met het compromis. De Groenen mogen nog fel verzet bieden, het lijkt verzekerd van de steun van de grote middenpartijen en de rechterflank van het EU-parlement. Als die dinsdag voor stemmen, kan het nieuwe beleid over ruim een jaar ingaan.

