De Lange strijdt met Maltese en Oostenrijker om hamer EU-parlement

maandag 22 november 2021 , 14:45

Bron: Wikipedia/Richard Stevenson

STRAATSBURG (ANP) - CDA'er Esther de Lange moet in ieder geval afrekenen met twee fractiegenoten om de voorzittershamer van het Europees Parlement te bemachtigen. De Maltese christendemocrate Roberta Metsola en de Oostenrijker Othmar Karas doen ook een gooi naar de topbaan.

De Lange, aanvoerder van de CDA'ers in het EU-parlement en vicevoorzitter van de christendemocratische fractie, maakte zondag bekend dat ze voorzitter wil worden. Ze wil de sociaaldemocraat David Sassoli opvolgen, die volgens afspraak in januari plaatsmaakt voor een christendemocraat.

Vooral Metsola is echter een geduchte concurrent. Zij is al vicevoorzitter van het parlement en mocht de zieke Sassoli de afgelopen maanden veel vervangen, zelfs bij de 'troonrede' van de voorzitter van de Europese Commissie in september. In haar nadeel werkt dat de christendemocratische EVP-fractie maar twee Maltezers telt, al hebben ook de vijf CDA'ers en de zes Oostenrijkse partijgenoten van Karas maar een klein aandeel in de grootste fractie van het EU-parlement.

De Lange heeft een wat breder profiel dan Metsola, die zich vooral heeft beziggehouden met migratie. De Nederlandse boog zich de afgelopen jaren over belangrijke dossiers als landbouw, begroting en klimaat. Het kan De Lange wel hinderen dat Brussel met de Belgische voorzitter van de raad van regeringsleiders Charles Michel en de Duitse commissievoorzitter Ursula von der Leyen al twee 'Noordwest-Europese' kopstukken heeft.

Woensdag beslissen de Europarlementariërs van de EVP wie ze naar voren willen schuiven. In januari kiest het parlement zijn nieuwe voorzitter.

