CDA-kopstuk De Lange doet gooi naar voorzitterschap EU-parlement

zondag 21 november 2021 , 20:13

BRUSSEL (ANP) - CDA’er Esther de Lange stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van het Europees Parlement. De 46-jarige delegatieleider van het CDA in het EU-parlement, tevens vicevoorzitter van de EVP-fractie, de Europese christendemocraten in het EP, heeft dat in een brief aan de fractie bekend gemaakt.

"Europa staat op een kruispunt. Een sterk parlement kan een sleutelrol spelen bij de beslissing welke kant we op gaan", schrijft De Lange aan haar EVP-fractievoorzitter Manfred Weber. "We hebben een voorzitter nodig die het parlement aan het hoofd van de onderhandelingstafel brengt en die kan helpen bruggen bouwen."

De Lange loopt al meer dan twintig jaar mee in Brussel. Ze werd de afgelopen jaren meermaals genoemd voor een ministerspost in Den Haag. Ook deze kabinetsformatie doet haar naam weer de ronde. Zelf hield ze zich op de vlakte.

Kandidaten hebben tot maandag 12 uur de tijd zich aan te melden. De Lange is volgens ingewijden een grote kanshebber. Ze is tweede in rang bij de EVP, en veel Europarlementariërs zien ook graag een vrouw als voorzitter. Een van haar grootste rivalen is de vicevoorzitter van het parlement, haar Maltese fractiegenoot Roberta Metsola, die zich al kandidaat heeft gesteld.

Woensdag stemt het EVP over wie de partij naar voren schuift om de huidige voorzitter, de Italiaanse sociaaldemocraat David Sassoli, op te volgen begin volgend jaar. De voorzitter van het Europees Parlement wordt steeds voor 2,5 jaar gekozen, waarna volgens een informele afspraak iemand van de andere grote fractie aan het roer komt. In principe zouden de christendemocraten nu aan de beurt zijn, wat De Lange dus van de winst zou verzekeren als ze haar fractiegenoten achter zich krijgt. Maar Sassoli wekt de indruk aan die afspraak te morrelen en zelf toch door te willen.

Aanvankelijk was Manfred Weber de gedoodverfde volgende voorzitter, maar hij maakte in september bekend dat hij afziet van de functie die hem bij de zwaarbevochten verdeling van Brusselse topbanen in 2019 was beloofd. Hij greep toen naast het voorzitterschap van de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie. Die baan ging naar zijn landgenoot Ursula von der Leyen.

Nederland heeft alleen met Piet Dankert (PvdA) van begin 1982 tot juli 1984 eerder een voorzitter geleverd sinds de eerste rechtstreekse Europese verkiezingen in 1979.

Terug naar boven