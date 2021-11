Polen ziet in grenscrisis ernstige poging om EU te destabiliseren

zondag 21 november 2021 , 11:08

Bron: flickr/bekassine

WARSCHAU (ANP) - Polen ziet de crisis aan de grens met Belarus als de meest "serieuze poging in 30 jaar om Europa te destabiliseren". Dat verklaarde premier Mateusz Morawiecki, die op Twitter zei dat zijn land alles zal doen "om de grenzen van de EU te verdedigen".

Duizenden migranten, vooral uit het Midden-Oosten, hebben de afgelopen maanden geprobeerd om via het Oost-Europese Belarus naar de EU te reizen. Ze worden tegengehouden bij de grens met Polen. Dat land verwijt het regime van de Belarussische leider Aleksandr Loekasjenko bewust migranten naar de grens te dirigeren.

De Poolse regering deelde zondag via YouTube een Engelstalige video met de naam #WeDefendEurope, wij verdedigen Europa. "Vandaag is Polen het doelwit, maar morgen is Duitsland, België, Frankrijk of Spanje aan de beurt", waarschuwt Morawiecki, terwijl beelden worden getoond van groepen migranten die door barricades aan de grens proberen te breken.

De premier stelt geen sprake is van een "normale" migratiecrisis. Hij beschuldigt Loekasjenko ervan een hybride oorlog te voeren tegen de EU. Daarmee doelt hij op een conflict waarbij ook niet-militaire middelen worden ingezet om tegenstanders te verzwakken. "Het doel is om de situatie in Europa te destabiliseren, voor het eerst sinds het einde van de Koude Oorlog."

De Poolse regeringschef overlegt zondag over de crisis met de Baltische EU-landen, waarvan er ook twee grenzen aan Belarus. Hij arriveerde zondagochtend in Estland en sprak daar met minister-president Kaja Kallas. Later op de dag volgen bezoeken aan Litouwen en Letland.

