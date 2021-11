China beperkt diplomatieke banden met Litouwen om rel over Taiwan

zondag 21 november 2021 , 9:49

gewijzigd

Bron: wikipedia/Pvt pauline

BEIJING (ANP/RTR/AFP) - China beperkt zijn diplomatieke banden met Litouwen vanwege een rel over Taiwan. Die eilandstaat mocht tot onvrede van Beijing een feitelijke ambassade openen in de EU-lidstaat. Litouwen laat weten het Chinese besluit te betreuren, maar zegt ook het recht te hebben om "de samenwerking met Taiwan uit te breiden".

De opening van het Taiwanese kantoor ligt gevoelig omdat Taiwan door China wordt gezien als afvallige provincie die herenigd moet worden met het moederland. Beijing probeert daarom het eiland diplomatiek te isoleren. Landen die toch nauwe banden willen aangaan met het democratisch bestuurde Taiwan, kunnen te maken krijgen met tegenmaatregelen van het veel grotere China.

Taiwan heeft weliswaar ook diplomatieke kantoren in andere Europese landen en de Verenigde Staten, maar die zijn vernoemd naar hoofdstad Taipei. Zo wordt niet verwezen naar het eiland zelf. Dat ligt anders in Litouwen, waar de nieuwe diplomatieke post wel de naam Taiwan gebruikt. China reageerde daar eerder dit jaar al woedend op en riep zijn ambassadeur terug uit Litouwen.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken verweet die EU-lidstaat nog eens zich op ongepaste wijze te bemoeien met Chinese binnenlandse aangelegenheden. De Baltische staat geeft daarmee internationaal het slechte voorbeeld, vindt het departement.

China dringt er bij Litouwen op aan "de fout zo snel mogelijk te herstellen" en zegt geen ambassadeur meer naar Litouwen te sturen. Daar worden de Chinese belangen voortaan behartigd door een zaakgelastigde, die lager op de diplomatieke ladder staat dan een volwaardige ambassadeur.

Wereldwijd hebben slechts vijftien landen formele diplomatieke banden met Taiwan, dat officieel Republiek China heet. Nationalistische Chinezen waren in de jaren veertig naar dat eiland gevlucht nadat ze op het Chinese vasteland een burgeroorlog hadden verloren van de communisten. Die vestigden op hun beurt de Volksrepubliek China.

In het Westen lijkt de steun voor Taiwan de afgelopen jaren weer te groeien. Het eiland voor de Chinese kust is ondanks protesten van Beijing ook de afgelopen maanden bezocht door delegaties van politici uit Europa en de Verenigde Staten. De relatie tussen China en de VS is ondertussen juist verslechterd. Er waren de laatste jaren conflicten over handel, de aanpak van de coronapandemie en mensenrechten.

Terug naar boven