Loekasjenko: zeker mogelijk dat we migranten hebben geholpen

MINSK (ANP) - De leider van Belarus zegt dat het "absoluut mogelijk is" dat zijn troepen migranten hebben geholpen de grens met Polen over te steken. Wel ontkent president Aleksandr Loekasjenko in een interview met de Britse omroep BBC dat zijn regime de buitenlandse asielzoekers bewust heeft binnengehaald om de Europese Unie onder druk te zetten.

Duizenden migranten, vooral uit het Midden-Oosten, hebben de afgelopen maanden geprobeerd om via het Oost-Europese Belarus naar de EU te reizen. Ze worden tegengehouden bij de grens met EU-lidstaat Polen, waar de spanning steeds verder oploopt. Europese landen beschuldigen het regime van Loekasjenko ervan een migrantencrisis te orkestreren, uit vergelding voor Europese sancties.

Loekasjenko sprak tegenover de BBC niet tegen dat zijn troepen de migranten helpen. "We zijn een Slavisch volk. We hebben harten. Onze manschappen weten dat de migranten naar Duitsland gaan", zei hij. "Misschien heeft iemand ze geholpen. Dat ga ik verder niet uitzoeken."

De 67-jarige Loekasjenko maakte ook duidelijk dat hij de migranten voorlopig niet laat tegenhouden. "Ze komen niet naar mijn land, maar naar dat van jou", zei hij tegen de BBC-journalist. "Maar ik heb ze niet uitgenodigd. En om eerlijk te zijn wil ik ook niet dat ze door Belarus trekken."

Loekasjenko heerst al sinds 1994 over Belarus, dat grenst aan Rusland, Oekraïne en meerdere EU-landen. Zijn omstreden herverkiezing leidde vorig jaar tot massaprotesten van Belarussische burgers die denken dat is gefraudeerd bij de verkiezingen. Daar traden de veiligheidstroepen van Loekasjenko hard tegen op en dat leidde tot Europese strafmaatregelen.

De belangrijkste tegenstander van Loekasjenko, oppositieleider Svetlana Tichanovskaja, liet weten niet blij te zijn met het BBC-interview. Ze vond dat de Britse omroep de president een podium gaf om "leugens en propaganda" te verspreiden.

