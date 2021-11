Londen dreigt weer met intrekken afspraken over Noord-Ierland

vrijdag 19 november 2021 , 16:30

BRUSSEL (ANP) - De Britse brexitminister David Frost dreigt opnieuw de stekker uit brexitafspraken over Noord-Ierland te trekken als niet een "duurzame oplossing" voor het handelsconflict met de EU over het Britse landsdeel wordt gevonden. In een verklaring na afloop van topoverleg in Brussel stelt hij dat "er potentieel momentum" voor de oplossing van sommige problemen lijkt, maar er blijft een "aanzienlijke kloof" tussen beide kanten.

Frost ontvangt EU-commissaris Maroš Šefčovič volgende week weer in Londen om de onderhandelingen voort te zetten, zei hij. Volgens Šefčovič is het tijd dat er spijkers met koppen worden geslagen. "Het is nodig dat we naar een resultaatgerichte houding verschuiven", zei hij.

Precies een week geleden nog bespeurde Šefčovič tevreden een "andere toon dan voorheen" bij Frost in het hoogopgelopen conflict over Noord-Ierland. "Het is essentieel dat die veranderde toon nu leidt tot gezamenlijke, tastbare oplossingen."

