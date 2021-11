Morrend Europees Parlement mag toch blijven thuiswerken

vrijdag 19 november 2021 , 15:20

BRUSSEL (ANP) - Europarlementariërs hoeven volgende week niet opeengepakt te vergaderen en te stemmen. Nu het coronavirus weer zo rondwaart, mogen ze toch vanuit huis blijven werken, stelt voorzitter David Sassoli voor.

Het parlement maakte het al snel na het uitbreken van de coronapandemie mogelijk om online mee te vergaderen en te stemmen. Maar vorige maand meende Sassoli juist terug te kunnen keren naar de oude gang van zaken. Alle Europarlementariërs moesten volgende week naar het Franse Straatsburg afreizen om daar bijeen te komen, vond hij.

Dat kwam hem op veel verzet te staan. Nu in veel EU-landen het virus weer snel om zich heen grijpt, zou het onverantwoord zijn met ruim zevenhonderd Europarlementariërs en hun entourage samen te drommen in het Straatsburgse parlementsgebouw, vonden veel leden. Ze vroegen Sassoli het besluit terug te draaien. Die zegt nu dat hij heeft "geluisterd naar de zorgen die velen van jullie hebben uitgesproken" en de fractievoorzitters voorstelt om thuiswerk weer mogelijk te maken.

De voorzitter besloot vorige maand om aan de ingang van de gebouwen van het EP in Straatsburg, Brussel en Luxemburg om een coronapas te vragen. Ook dat is op weerstand gestuit. Een aantal Europarlementariërs stapte naar de Europese rechter. Die moet er nog over oordelen, maar bepaalde wel dat voorlopig een negatieve sneltest genoeg moet zijn om binnen te mogen.

