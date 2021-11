Lagarde: ECB moet niet verkrappen ondanks 'pijnlijke' inflatie

vrijdag 19 november 2021 , 14:52

FRANKFURT (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Centrale Bank (ECB) moet volgens president Christine Lagarde het monetaire stimuleringsbeleid niet te snel terugdraaien, zelfs niet in het licht van een "onwelkome en pijnlijke" inflatie. De centrale bank neemt de bezorgdheid over de stijgende prijzen in de eurozone wel "zeer serieus", zei Lagarde vrijdag tijdens het Frankfurt European Banking Congress. Ook herhaalde de ECB-preses dat ze geen verhoging van de rentetarieven verwacht in 2022.

"We erkennen dat de hogere inflatie het reële inkomen van mensen onder druk zet, vooral die aan de onderkant van de inkomensverdeling", zei Lagarde. De prijzen in het eurogebied stijgen in het snelste tempo sinds 2008. Hoewel de inflatie naar verwachting in 2022 zal afnemen, zal deze waarschijnlijk eerst versnellen door het economische herstel van de coronacrisis, hogere energiekosten en problemen in de toeleveringsketens. Volgens de ECB zijn deze prijsopdrijvende factoren echter grotendeels tijdelijk van aard.

Volgens Lagarde zou een "onnodige" afbouw van de steunmaatregelen "een onrechtvaardige tegenwind betekenen voor het herstel". Lagarde verklaarde ook dat de vooruitzichten voor de inflatie op middellange termijn nu beter zijn dan vóór de pandemie, toen de ECB moeite had om haar inflatiedoelstelling van 2 procent te halen. Het ondersteunende beleid moet daarom niet te snel ingetrokken worden, zei ze.

De ECB gaat in december een cruciale vergadering tegemoet over de toekomst van haar monetaire stimuleringsmaatregelen. De bank komt dan ook met nieuwe economische verwachtingen. Het corona-opkoopprogramma van obligaties ter waarde van 1,85 biljoen euro, waarmee geld in de economie wordt gepompt om het herstel te ondersteunen, loopt volgens de planning in maart af. Bij de vergadering op 16 december, de laatste van dit jaar, moet duidelijk worden of dit programma wordt verlengd.

Behalve door de hoge inflatie wordt de economie van het eurogebied ook bedreigd door een record aan coronabesmettingen. Die hebben geleid tot de terugkeer van lockdowns in sommige delen van Europa. Zo gaat heel Oostenrijk vanaf maandag weer in lockdown.

