Nederland heeft Polen hulp aangeboden bij grensbewaking Belarus

donderdag 18 november 2021 , 12:33

DEN HAAG (ANP) - Nederland heeft Polen hulp aangeboden bij de bescherming van zijn grens met Belarus. Maar de regering in Warschau is tot dusver niet ingegaan op het aanbod, zei demissionair minister Ben Knapen van Buitenlandse Zaken in de Tweede Kamer tijdens de behandeling van de begroting van zijn ministerie.

De bewindsman "betreurt" het dat er niet positief is gereageerd door de Poolse regering. Nederland zou bijvoorbeeld met marechaussees bij de grensbewaking kunnen helpen, aldus Knapen. Aan de grens met Polen hebben zich in Belarus duizenden migranten verzameld.

Agnes Mulder (CDA) gaf een dag eerder al aan wel wat te voelen voor militaire steun aan de NAVO-bondgenoot. Zij verwees naar de Britten die een tiental militairen hebben gestuurd naar Polen om vooral technische steun te geven. Ze gaan kijken of het hekwerk aan de grens kan worden opgeknapt of versterkt.

Het bewind van Belarus heeft de afgelopen maanden doelbewust migranten uit vooral het Midden-Oosten naar de grens met Polen gehaald. Het land zou zo wraak willen nemen tegen de sancties die de Europese Unie heeft afgekondigd tegen het bewind van Aleksandr Loekasjenko.

