Brussel zet deur open voor staatssteun in Europese chipmarkt

donderdag 18 november 2021 , 11:28

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie overweegt in sommige gevallen staatssteun toe te staan voor "financieringstekorten" bij Europese halfgeleidersproducenten. Volgens vicevoorzitter Margrethe Vestager (Mededingingsbeleid) heeft de EU leveringszekerheid nodig van chips en is de EU nu te afhankelijk van het buitenland. De staatssteun zou aan strenge voorwaarden moeten voldoen, zei de Deense in de commissie economische en monetaire zaken van het Europees Parlement.

Wereldwijd kampen onder meer autofabrikanten met een groot tekort aan halfgeleiders waardoor her en der de productie is teruggeschroefd of tijdelijk stilgelegd. De EU wil meer investeren in chips en technologie en het wereldwijde marktaandeel van de Europese chipsector tegen 2030 verdubbelen tot 20 procent. Afgelopen maandag bezocht een hoge delegatie met Vestager en voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie samen met premier Mark Rutte de chipmachinemaker ASML in Veldhoven. De onderneming verwacht de komende jaren sterk te groeien door de grote vraag naar computerchips en machines om die te maken.

Vestager zei in de parlementscommissie dat het bezoek aan ASML "indrukwekkend" was. Ze zei dat het bedrijf "geen rivalen heeft wereldwijd" en Europa een "enorme positie" geeft.

ASML krijgt veel bestellingen voor zijn hypermoderne EUV-machines waarmee veel kleinere en krachtigere halfgeleiders worden gemaakt. De apparaten kosten meer dan 100 miljoen euro per stuk en zijn zo groot als een bus. ASML levert ook minder geavanceerde machines voor processors en geheugenchips en ondersteunende diensten zoals software-updates om bestaande machines efficiënter te maken.

