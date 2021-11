EU-steun voor Rode Kruis Belarus voor humanitaire hulp aan grens

woensdag 17 november 2021 , 14:30

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie trekt 700.000 euro uit voor humanitaire steun aan kwetsbare vluchtelingen en migranten die aan de grens van Belarus zijn gestrand. Twee ton is als noodhulp al gestort in de kas van de koepelorganisatie van nationale Rode Kruis- en Rode Halvemaanverenigingen (IFRC). Hierdoor kan het Rode Kruis in Belarus direct broodnodige zaken als voedsel, dekens, EHBO-dozen en hygiëneproducten aanschaffen, aldus het dagelijks EU-bestuur.

De commissie is daarnaast in gesprek met humanitaire hulporganisaties over de besteding van nog eens 500.000 euro. "De EU steunt de organisaties om het lijden van de aan de grens en elders gestrande mensen te verlichten", zegt Eurocommissaris Janez Lenarčič (crisisbeheer). Hij roept de autoriteiten op humanitaire hulporganisaties uit zowel Belarus als de aangrenzende landen Polen, Litouwen en Letland te allen tijde toegang te geven tot vluchtelingen en migranten voor dringende hulp.

In het grensgebied van Belarus en EU-land Polen zijn geregeld confrontaties tussen wanhopige mensen uit vooral het Midden-Oosten die door het regime van Aleksandr Loekasjenko naar de EU-grens zijn gedirigeerd. Dat zou gebeuren uit wraak tegen de sancties die de EU tegen het regime heeft ingesteld.

Er verblijven volgens de Poolse grenswacht ongeveer 4000 personen in kampen bij de grens. Ook Litouwen en Letland zien een forse toename bij hun grens met Belarus. De drie landen hebben er de noodtoestand uitgeroepen en delen van de grens met hekken en prikkeldraad versterkt. Polen heeft naast grenswachten en politiemensen minstens 15.000 militairen gestationeerd bij de grens. Dinsdag zetten Poolse veiligheidstroepen traangas en waterkanonnen in omdat ze werden bekogeld met stenen en andere voorwerpen.

