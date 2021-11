Europees Parlement boos op Commissie om gebrek aan transparantie

dinsdag 16 november 2021 , 13:57

Bron: © European Union, 2018

DEN HAAG (PDC) - Een brief waarin de Europese Commissie wordt verweten niet transparant te zijn, is al door 180 Europarlementariërs ondertekend. De initiatiefnemer, de Nederlandse Sophie in 't Veld (D66), heeft de brief opgesteld. In de brief wordt de Commissie verweten dat ze zich niet aan hun eigen regels houden en onvolledig of onduidelijke antwoorden geven. Dit bezorgt de Europarlementariërs die vragen stellen onnodig veel meer werk om achter de waarheid te komen.

In 't Veld geeft in een toelichting aan dat het Parlement de druk moet opvoeren en 'ook consequenties aan gedrag moet verbinden'. Hiermee doelt ze erop dat de Commissie uiteindelijk ook door het Parlement naar huis gestuurd kan worden. Dat is nog nooit gebeurd. Wel is de Commissie-Santer onder druk van het Parlement in 1999 afgetreden.

Er is nog geen reactie van de Commissie. In de brief van In 't Veld staat dat een goede controle en goede beantwoording noodzakelijk is voor het functioneren van een democratie. Dit weekend onthulde NRC Handelsblad dat er op grote schaal documenten door de Europese Commissie worden vernietigd, terwijl dit tegen de eigen regels in zou gaan.

Bron: AD, NRC

