Europese gasprijzen stijgen na uitstel opening Nord Stream 2

BERLIJN (ANP/DPA/BLOOMBERG) - De Europese gasprijzen zijn dinsdag gestegen naar het hoogste niveau in drie weken. Dat komt doordat Duitsland het certificeringsproces voor de omstreden gaspijplijn Nord Stream 2 voorlopig heeft stilgelegd. Daarnaast is sprake van een storing op een groot gasveld in Noorwegen, die naar verwachting tot vrijdag zal duren.

De Duitse toezichthouder Bundesnetzagentur concludeerde dat de uitbater van de gaspijplijn Nord Stream 2 geen Duits bedrijf was en dat is wel een vereiste volgens de Duitse wet. Hoelang het certificeringsproces stilligt, hangt af van hoe snel die situatie is aangepast. Het is wel weer onwaarschijnlijker geworden dat Nord Stream 2 de gastekorten deze winter kan helpen verlichten.

Het bedrijf dat de aanvraag deed om Nord Stream 2 uit te baten zit in het Zwitserse Zug. Dat bedrijf heeft besloten om een Duits dochterbedrijf op te richten om het Duitse deel van de pijplijn uit te baten. Dat dochterbedrijf moet vervolgens voldoen aan de eisen die de Duitse wet stelt om als "onafhankelijke doorvoer-uitvoerder" te gaan gelden.

Pas als aan die eisen is voldaan en het dochterbedrijf de aanvraag opnieuw heeft ingediend, herstart het Bundesnetzagentur de certificering weer. De deadline van 8 januari die de toezichthouder had om met een ontwerpbesluit te komen, schuift door de situatie naar achter. De Europese Commissie moet dat ontwerpbesluit vervolgens nog goedkeuren.

Nord Stream 2 is omstreden omdat Europa mogelijk te afhankelijk van Rusland zou worden voor de gasvoorziening. Bovendien kan Rusland met de nieuwe pijplijn landen als Oekraïne buitenspel zetten. Die krijgen nu nog betaald voor het gas dat over hun grondgebied wordt vervoerd.

Rusland heeft al meerdere keren gezegd dat als de certificering voor Nord Stream 2 er is, dat land direct meer gas kan gaan leveren. Tegelijkertijd heeft Rusland al enkele maanden besloten geen extra ruimte via de bestaande gasleidingen te boeken, waardoor critici stellen dat Moskou machtsspelletjes speelt.

In Nederland verhandelde maandtermijncontracten voor gas, die gelden als een standaard, stegen zo'n 4 procent. Daardoor moet er nu een bedrag van 83,18 euro worden betaald per megawattuur. Een megawatt kan ongeveer duizend huishoudens tegelijk van energie voorzien.

