EU wil Russisch huurlingenbureau aanpakken

maandag 15 november 2021 , 18:36

Bron: Julmin/Surendil

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie wil het Russische huurlingenbedrijf Wagner strafmaatregelen opleggen. Het bedrijf speelt een kwalijke rol in allerlei landen, vinden de buitenlandministers van de EU. Nederland, Frankrijk en Tsjechië hadden erop aangedrongen Wagner aan te pakken, zeker nu het ook in Mali voet aan de grond dreigt te krijgen.

Wagner, dat beveiligers en soldaten verhuurt in landen als Libië, Syrië en de Centraal-Afrikaanse Republiek, trekt zich volgens de EU-landen weinig aan van mensenrechten of rechtsstaat. Bovendien mag Rusland beweren dat Wagner een privaat bedrijf is en eigen baas, maar zou het in werkelijkheid orders aannemen uit het Kremlin.

"We gaan kijken of we tegen de leidinggevenden van dat bedrijf actie kunnen ondernemen", zegt buitenlandminister Ben Knapen. "We hebben het wellicht wat lang laten voortduren." Hij wijst erop dat Rusland geregeld op de praktijken van Wagner is aangesproken, maar dat Moskou dan "het voorspelbare antwoord geeft dat ze niet over privéondernemingen gaan". Daarom is het nu "zaak om door te schakelen".

De Tweede Kamer vindt dat Nederland moet stoppen met zijn militaire bijdrage aan de vredesmissie in Mali als dat land inderdaad Wagner in de arm neemt. Daar wil Knapen nog niet op vooruitlopen. Hij moet eerst nog zien dat de "geruchten" over de komst van de huurlingen naar het Sahelland kloppen. "Dan hebben we wel een hele serieuze discussie met Mali."

