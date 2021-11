Knapen verwacht eerste mensensmokkelsancties Belarus al deze week

maandag 15 november 2021 , 17:33

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie legt nog deze week de eerste strafmaatregelen op voor de 'mensensmokkel' door Belarus, verwacht Nederland. Het zou gaan om bijvoorbeeld vliegmaatschappijen en reisbureaus die asielzoekers naar Belarus halen, waar ze vervolgens de grens van de EU over worden gestuurd, zegt demissionair buitenlandminister Ben Knapen.

Knapen en zijn collega's stemden maandag in Brussel in met een nieuw arsenaal aan sancties. Die kunnen ze inzetten tegen organisaties en personen die eraan meewerken dat duizenden migranten uit bijvoorbeeld Irak de EU zijn binnengeloodst of aan de grens zijn gestrand. De strafmaatregelen waren "dringend" nodig, want overleg van de EU met Belarus heeft niets uitgehaald, zegt Knapen.

De buitenlandministers zijn ook van plan om Belarussische overheidsbedrijven verder te straffen. Ze werken aan nieuwe economische sancties, zegt Knapen.

