Nieuwe anticorruptiepartij Bulgarije wint parlementsverkiezingen

maandag 15 november 2021 , 17:14

SOFIA (ANP/RTR) - Bij de derde parlementsverkiezingen dit jaar in Bulgarije is de nieuwe anticorruptiepartij PP (Wij gaan door met de verandering) de grootste geworden met ruim een kwart van de stemmen. De centrumrechtse GERB van voormalig premier Boiko Borisov kwam na telling van 93 procent van de stemmen uit op ruim 22 procent.

De hoop is dat de winst van de partij van twee aan de Amerikaanse Harvard-universiteit opgeleide ex-ministers de politieke patstelling in het armste EU-land kan doorbreken. Na de vorige verkiezingen in mei en juli kon geen nieuwe regering worden gevormd, terwijl de Bulgaren wachten op slagvaardig beleid tegen het coronavirus, de hoge energieprijzen en de corruptie.

Ongeveer vier op de tien inwoners namen de moeite te gaan stemmen. De verkiezingsuitslag wijst op een verdeeld parlement met zeven partijen, zodat zware coalitieonderhandelingen in het verschiet liggen. PP-leider Kiril Petkov (41) heeft gezegd bereid te zijn tot compromissen, behalve op het vlak van corruptiebestrijding.

President Rumen Radev, die vaak kritiek heeft geleverd op oud-premier Borisov, kreeg 49,4 procent van de stemmen in de gelijktijdig gehouden presidentsverkiezingen. Hij ligt daarmee op koers voor een tweede termijn van vijf jaar. Omdat hij net geen absolute meerderheid haalde, volgt volgende week een tweede ronde waarin hij Anastas Gerdzjikov definitief kan verslaan.

