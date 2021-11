Voorzichtige toenadering Bern en Brussel na relatiebreuk

maandag 15 november 2021 , 15:13

BRUSSEL (ANP) - Zwitserland zoekt weer toenadering tot de Europese Unie, zes maanden nadat het land volgens EU-commissaris Maroš Šefčovič "abrupt" onderhandelingen verbrak over een overkoepelend verdrag. Maar Brussel heeft "een sterk politiek signaal nodig" dat het de Zwitsers ernst is om de breuk te lijmen, waarschuwde de vicevoorzitter van de Europese Commissie. "Het politieke vertrouwen moet hersteld worden."

In het voorjaar stapten de Zwitsers plotseling uit onderhandelingen, die al zeven jaar liepen. De betrekkingen tussen de EU en het Alpenland zijn geregeld in circa 120 akkoorden, die vooral over handel gaan. De EU wil af van deze lappendeken. In 2014 werden onderhandelingen gestart over een overkoepelend akkoord dat eind 2018 ook werd bereikt. Maar dat akkoord werd nooit ondertekend en een half jaar geleden zette de Zwitserse regering definitief een punt achter verder overleg. Vooral de Europese regels over staatssteun en toegang van EU-werknemers tot de Zwitserse sociale zekerheid waren breekpunten.

"Na zeven jaar onderhandelen en 26 toppen van de commissievoorzitters met de Zwitserse leiders is het voor ons van groot belang dat de Zwitsers hun bedoelingen met de EU voor de toekomst duidelijk maken", zei Šefčovič na afloop van overleg met de Zwitserse minister van Buitenlandse Zaken, Ignazio Cassis, de eerste ontmoeting tussen Brussel en Bern sinds het voorjaar. Šefčovič wil bewijs dat Zwitserland "het deze keer meent". "Het moet wel van twee kanten komen."

De twee partijen zijn overeengekomen in januari verder te praten. De commissie wil dat de Zwitsers dan hun agenda op tafel leggen, met een tijdlijn waaruit duidelijk wordt hoe ze concreet verder willen.

Door de situatie zijn bepaalde afspraken inmiddels verlopen en dreigen andere af te lopen. Zo kunnen Europese aandelen niet meer verhandeld worden op de Zwitserse beurs en andersom.

