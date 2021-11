Hoog bezoek ASML met Rutte, Von der Leyen en andere EU-kopstukken

maandag 15 november 2021 , 13:36

© © Camilla van Kooten

VELDHOVEN (ANP) - Chipmachinemaker ASML heeft maandagmiddag hoog bezoek. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen is samen met demissionair premier Mark Rutte op bezoek in Veldhoven. Ook EU-commissarissen Margrethe Vestager en Thierry Breton maken deel uit van de Brusselse delegatie. Ze gaan tijdens het bezoek ook het gesprek aan met ASML-topman Peter Wennink en andere managers van het bedrijf over de kansen en uitdagingen in de chipsector.

Eerder had Von der Leyen in haar 'State of the Union' aangekondigd dat Brussel meer in chips en technologie wil investeren. Dat moet via de European Chips Act. Doel van dat initiatief is om Europa concurrerender en zelfstandiger te maken op het gebied van chips en technologie. Het wereldwijde marktaandeel van de Europese chipsector moet daarbij tegen 2030 zijn verdubbeld. Het bezoek aan ASML wordt afgesloten met een rondleiding door het Experience Centre van het bedrijf.

ASML is een belangrijke producent van lithografiesystemen. De Nederlandse onderneming verwacht de komende jaren ook sterk te groeien door de grote vraag naar computerchips en machines om die te maken. Vanwege de wereldwijde tekorten aan halfgeleiders zijn grote chipproducenten enorme investeringen aan het doen in uitbreiding van de capaciteit, waar ASML volop van profiteert.

ASML krijgt bijvoorbeeld veel bestellingen voor zijn hypermoderne EUV-machines. Met die zeer gespecialiseerde machines kunnen veel kleinere en krachtigere halfgeleiders worden gemaakt. De apparaten kosten meer dan 100 miljoen euro per stuk en zijn zo groot als een bus. ASML levert ook minder geavanceerde machines voor processors en geheugenchips en ondersteunende diensten zoals software-updates om bestaande machines efficiënter te maken.

Terug naar boven