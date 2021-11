EU-landen zeggen migrantenvervoerders naar Belarus de wacht aan

maandag 15 november 2021 , 10:30

BRUSSEL (ANP) - Reisorganisaties en vliegmaatschappijen die meewerken aan het doorsluizen van asielzoekers via Belarus naar de Europese Unie moeten vrezen voor Europese sancties. Daarmee dreigen onder anderen de buitenlandchef van de EU en de Duitse minister van Buitenlandse Zaken.

De landen waaruit de asielzoekers vertrekken, zoals Irak en Libanon, helpen inmiddels de toestroom in te dammen, constateert Josep Borrell, de hoogste diplomaat van de EU. Maar de unie heeft ook reisbureaus en luchtvaartmaatschappijen in het vizier, waarschuwt hij.

De Belarussische president Aleksandr Loekasjenko haalt migranten uit met name het Midden-Oosten om die vervolgens naar de aangrenzende EU-landen Polen, Litouwen en Letland te dirigeren, stelt de EU. Als luchtvaartmaatschappijen hun medewerking aan die 'staatsgeleide mensensmokkel' niet staken, "moeten ze rekening houden met harde sancties", zegt de Duitse buitenlandminister Heiko Maas. Het intrekken van bijvoorbeeld landingsrechten is dan volgens hem niet langer uitgesloten.

Minister Ben Knapen en zijn collega's stemmen maandag in Brussel in met een nieuw arsenaal aan strafmaatregelen die in stelling kunnen worden gebracht tegen de verantwoordelijken voor de migrantencrisis aan de Belarussische grens. Maas vindt ook nieuwe "harde economische sancties onontkoombaar".

