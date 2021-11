Migranten in Belarus willen volgens Loekasjenko niet naar huis

maandag 15 november 2021 , 10:21

Bron: www.kremlin.ru

MINSK (ANP/AFP) - De migranten die vastzitten in het grensgebied van Belarus willen niet terug naar huis, claimt president Aleksandr Loekasjenko. Belarus probeert volgens hem migranten te repatriëren, maar die groep zou niet over te halen te zijn.

"Er wordt in dit gebied actief gewerkt om mensen te overtuigen", aldus de leider van Belarus tegen staatspersbureau Belta. Hij zei ook dat Belarus niet wil dat de migrantencrisis escaleert tot een "conflict". Dat zou "compleet nadelig voor ons" zijn.

De president zei verder dat migranten met de door de staat gerunde luchtvaartmaatschappij Belavia naar Duitsland kunnen worden gebracht als Polen niet met een "humanitaire corridor" komt. "We zullen ze indien nodig met onze eigen vliegtuigen naar München sturen."

Loekasjenko kondigde in mei aan geen migranten meer tegen te houden die via Belarus naar de Europese Unie reizen. Vanwege de migrantenstroom die op gang kwam, besloten de EU-buurlanden van Belarus de grenzen te verstevigen. Duizenden mensen wisten de unie te bereiken, maar er zitten ook duizenden migranten vast in het grensgebied.

De regering in Minsk wordt ervan beschuldigd migranten aan te moedigen de reis via Belarus te maken en zou ze daar ook bij helpen. De autoriteiten ontkennen dat hier sprake van is. De toestroom van migranten via Belarus wordt gezien als Loekasjenko's reactie op EU-sancties. Nu dreigen nieuwe strafmaatregelen. Als die worden ingevoerd, zal volgens Loekasjenko wraak worden genomen.

