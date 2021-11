Exitpolls Bulgarije: geen duidelijke winnaar parlementsverkiezing

zondag 14 november 2021 , 22:41

Bron: wikimedia/Boby Dimitrov

SOFIA (ANP/DPA/RTR) - De derde parlementsverkiezing dit jaar in het arme EU-lid Bulgarije heeft volgens de exitpolls geen duidelijke winnaar opgeleverd. De opiniepeilers voorspelden zondagavond na de sluiting van de stembureaus een gelijkopgaande strijd tussen de centrumrechtse GERB, de partij van voormalig premier Boiko Borisov, en nieuwkomer 'Wij gaan door met de verandering' (PP). Beide zouden rond de 25 procent uitkomen.

Over de vraag welke partij de grootste wordt, verschilden de onderzoekers aanvankelijk van mening. De meesten tipten Borisov. Die voorspelling werd, nadat het eerste deel van de stemmen was geteld, bijgesteld en kreeg de nieuwe anti-corruptiepartij van twee aan Harvard opgeleide ex-ministers de overhand bij zowel Alpha Research (26,1), Market Links (26,5) als Gallup International (26,3). GERB zou zich tevreden moeten stellen met 23,5 procent.

De gelijktijdig gehouden presidentsverkiezing lijkt in het voordeel van de zittende Roemen Radev, een criticus van Borisov, te zijn uitgevallen. Hij zou kunnen rekenen op ongeveer 49 procent van de stemmen. Een absolute meerderheid is echter vereist om volgende week een tweede ronde, tegen Anastas Gerdzjikov, overbodig te maken.

De opkomst viel zondag tegen, mede door de nieuwe coronagolf. Om 16.00 uur plaatselijke tijd had pas 25,5 procent van de kiesgerechtigde Bulgaren de gang naar de stembus gemaakt, historisch laag. Bij de voorgaande gelegenheden in april en juli resulteerde dat niet in een stabiele regeringscoalitie. Ook nu lijken zeker zes en mogelijk zeven partijen het parlement te gaan halen. Die mogen dan nogmaals proberen een werkbare meerderheid te vormen.

Terug naar boven