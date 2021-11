Orbán: Hongarije verlaat EU niet maar wil die wel hervormen

zondag 14 november 2021 , 18:03

Bron: European People's Party; david plas photographer

BOEDAPEST (ANP/RTR) - Hongarije zal de Europese Unie niet verlaten, maar blijft zich wel verzetten tegen de pogingen van Brussel de soevereiniteit van het land uit te hollen. Dat heeft premier Viktor Orbán zondag gezegd op het congres van Fidesz, waar hij werd herkozen als partijleider. Volgend jaar april zijn er parlementsverkiezingen. Die beloven voor het eerst in tien jaar spannend te worden voor de nationalist Orbán.

"Na de communistische bureaucratie willen we nu geen nieuwe dictaten uit Brussel", zei Orbán tegen zijn juichende partijgenoten en voegde eraan toe dat Hongarije het westerse liberalisme niet blieft. "We geven het recht onze grenzen te beschermen, migranten tegen te houden niet op. We houden vast aan het standpunt dat het huwelijk in Hongarije iets is tussen man en vrouw. De vader is een man, de moeder een vrouw. En ze moeten onze kinderen met rust laten."

De 58-jarige Orbán is sinds 2010 aan de macht en heeft zich gepositioneerd als hoeder van de Hongaarse culturele identiteit en beschermer van de christelijke waarden met een afkeer van West-Europees liberalisme en moslimmigratie naar Europa. Dat leverde hem in eigen land aanzienlijke populariteit op, helemaal bij de conservatieve aanhang van Fidesz, maar het kwam hem tevens op flinke kritiek te staan van mensenrechtenorganisaties en lhbt'ers.

Orbán zei ook dat de EU moet worden hervormd en dat het doel van Hongarije is die verandering te bewerkstelligen en niet de unie, waarvan het land sinds 2004 deel uitmaakt, de rug toe te keren. "We willen de EU helemaal niet verlaten. Zo gemakkelijk komen ze niet van ons af. We willen onze soevereiniteit behouden en we willen ons niet terugvinden in een verenigde staten van Europa."

