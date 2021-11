Brussel blij met 'andere toon' Londen over Noord-Ierland

vrijdag 12 november 2021 , 17:42

Bron: European Commission

LONDEN (ANP) - De Britse regering slaat een andere toon aan dan voorheen in het hoogopgelopen conflict over de brexitafspraken over Noord-Ierland, meent een tevreden Europese Commissie. Londen waarschuwt echter opnieuw zo nodig de afspraken eenzijdig opzij te schuiven.

De ruzie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk over de regels voor Noord-Ierland die ze bij het vertrek van het VK uit de EU hebben afgesproken leek de laatste weken te escaleren. In Londen werd steeds luider gezinspeeld op het opzeggen van de afspraken, die handel en verkeer tussen Noord-Ierland en de rest van het VK hinderen. Dat is onbespreekbaar voor de EU, die zich zou voorbereiden op vergeldingsmaatregelen.

Na nieuwe onderhandelingen met de Britse brexitminister David Frost constateert Eurocommissaris Maroš Šefčovič "een verandering van toon". Die "verwelkomt" hij. "Ik hoop dat die tot concrete resultaten zal leiden voor de mensen in Noord-Ierland."

De volgende onderhandelingsronde komende week moeten de beide kampen wel "serieuze vorderingen maken", onderstreept Šefčovič. Vooral om de aanvoer van medicijnen naar Noord-Ierland te versoepelen. De belangrijkste EU-onderhandelaar hoopt dat een oplossing voor dat vraagstuk als blauwdruk kan dienen voor andere kwesties.

Ook Frost wil werk maken van het medicijnenvraagstuk, maar keek verder zuiniger terug op het overleg met Šefčovič. De Britten willen er naar eigen zeggen liefst met Brussel uitkomen, maar blijven erop wijzen dat ze de afspraken zo nodig aan de kant kunnen schuiven. "Hoewel de besprekingen tot dusver constructief zijn verlopen, is het belangrijk om ze nieuwe energie en een impuls te geven om voortgang te boeken."

