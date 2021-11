Brussel: herkomstlanden stoppen migranten op weg naar Belarus en Polen

vrijdag 12 november 2021 , 14:41

Bron: Frontex

BEIROET/BRUSSEL (ANP) - Landen die veel asielzoekers zien vertrekken naar Belarus om vervolgens de grens met de Europese Unie over te steken, helpen die route te blokkeren. "We ontwaren vooruitgang op alle fronten", claimt de Eurocommissaris die deze landen bezoekt om ze tot actie aan te zetten.

Eurocommissaris Margaritis Schinas deed onder meer de Verenigde Arabische Emiraten en Libanon aan om hun te vragen het afreizen van asielzoekers naar Belarus tegen te gaan. Het Belarussische regime haalt volgens de EU duizenden migranten binnen en dirigeert hen de grens met EU-landen Polen, Litouwen en Letland over uit wraak voor Europese sancties. Schinas reist nog door naar Irak en waarschijnlijk Turkije, vertrekpunt van veel van de mensen die aan de Belarussische grens samendrommen.

De vluchten vanuit Turkije naar Belarus worden tijdelijk helemaal stilgelegd, zegt de Europese Commissie. Turkije laat Irakezen, Syriërs en Jemenieten voorlopig sowieso geen enkele vlucht naar het land van de autocratische president Aleksandr Loekasjenko nemen. Iraakse vliegmaatschappijen hebben volgens de commissie eveneens toegezegd niet naar het land te vliegen. Ook gesprekken met luchtvaartmaatschappijen uit andere Golfstaten en uit Egypte en Marokko "werpen vruchten af", zegt een commissiewoordvoerder.

"Ik heb het gevoel dat dit het ogenblik is dat Europa, in zekere zin, op zijn vrienden rekent", zei Schinas vrijdag in de Libanese hoofdstad Beiroet. "En we zijn heel blij om te zien dat we er veel hebben."

