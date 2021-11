Kremlin belooft dat gas zoals gebruikelijk blijft stromen naar EU

vrijdag 12 november 2021 , 12:19

Bron: WikiMedia/Meghas

MOSKOU (ANP/AFP) - Rusland blijft gas naar Europa pompen en houdt zich aan de hoeveelheden die in contracten zijn vastgelegd. Rusland is en blijft een betrouwbare leverancier, beklemtoonde een regeringswoordvoerder. Hij zei dat nadat de leider van het buurland Belarus, president Aleksandr Loekasjenko, had gedreigd gaspijpleidingen te sluiten.

Belarus ligt tussen Rusland en de Europese Unie in. Naar schatting een vijfde van het gas dat in Europa is gebruikt dit jaar, was Russisch en werd via Belarus naar het westen gesluisd. De woordvoerder zei dat Loekasjenko zijn dreigementen niet van tevoren heeft afgestemd op de mening van het Kremlin.

De woordvoerder van het Kremlin toonde zich daarnaast geërgerd over berichten dat de Amerikaanse regering bondgenoten in Europa heeft gewaarschuwd over een mogelijke militaire inval in Oekraïne door Russische troepen. Uitspraken van onder anderen de Amerikaanse minister van Defensie Antony Blinken op bezoek in Kiev zijn "hol en op niets gebaseerd en doen enkel de spanningen escaleren", aldus de zegsman.

Er is deze week zoals wel vaker melding gemaakt van veel Russische militairen dichtbij de Oekraïense grens. "Maar Rusland beweegt zijn strijdkrachten op zijn eigen grondgebied waar het zelf wil en vormt geen bedreiging voor andere landen zonder te worden geprovoceerd."

