NRC: Europese Commissie vernietigt op grote schaal interne correspondentie

vrijdag 12 november 2021 , 9:15

Bron: European Commission

AMSTERDAM (ANP) - De Europese Commissie maakt publieke controle op gevoelige en omstreden belastingafspraken tussen EU-landen onmogelijk. Dat schrijft NRC op basis van documenten die de krant doorgespeeld heeft gekregen van Der Spiegel. Uit die stukken zou naar voren komen dat de Europese Commissie op grote schaal correspondentie verwijdert, waardoor notulen van besloten vergaderingen, rapporten en andere interne documenten verdwijnen en burgers en andere buitenstaanders niet kunnen controleren hoe politieke besluitvorming tot stand is gekomen.

De krant kreeg de documenten onder de titel The Code van Der Spiegel. Het Duitse blad deelde die behalve met NRC ook met het Europese netwerk van onderzoeksjournalisten European Investigative Collaborations (EIC).

Volgens NRC is het gebrek aan archivering een direct gevolg van software die sinds 2015 onder leiding van toenmalig voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker in Brussel is geïntroduceerd. "E-mails en andere documenten worden sindsdien alleen gearchiveerd als ambtenaren in Brussel een apart vinkje zetten voor registratie. Doen zij dit niet, dan worden die na zes maanden automatisch verwijderd. Dat geldt voor zowel de ontvangen als verzonden berichten uit de e-mailpostbussen", aldus de krant.

Of een document wel of niet wordt geregistreerd en bewaard, wordt overgelaten aan individuele ambtenaren. Alleen e-mails die "belangrijke informatie" bevatten en/of "vervolgactie vereisen" worden opgeslagen in het centrale digitale archief van de Europese Commissie. Documenten die niet zijn gearchiveerd, kunnen daardoor niet meer worden opgevraagd. "Dat geldt ook voor de situaties waarbij ambtenaren e-mails hebben verplaatst naar persoonlijke mappen. Het archiefsysteem van de Europese Commissie beschouwt die berichten dan als strikt privé", aldus NRC.

Twee Nederlandse Europarlementariërs, Paul Tang en Sophie In 't Veld, spreken in de krant hun verwondering en afkeuring uit over deze archiveringspraktijken.

NRC en Der Spiegel beschikken over duizenden documenten die de werkwijze van de zogeheten ‘Gedragscodegroep’ in Brussel onthullen. In die groep maken Europese lidstaten onder voorzitterschap van de Europese Commissie afspraken over elkaars belastingwetgeving, schrijft de krant.

Terug naar boven