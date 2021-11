Kabinet wil dubbelfunctie rechter en Kamerlid of Europarlementariër verbieden

donderdag 11 november 2021 , 17:15

DEN HAAG (PDC) - De regering is voornemens een wettelijk verbod voor te stellen op de mogelijkheid om zowel rechter te zijn als lid van de Tweede Kamer, Eerste Kamer of het Europees Parlement. Een concept van dat voorstel is vandaag in internetconsultatie gegaan. Met dit wetvoorstel volgt het kabinet een aanbeveling van 2013 op van GRECO, het anticorruptieorgaan van de Raad van Europa.

Een dergelijk verbod bestond al voor leden van de Raad van State, de Hoge Raad en de procureur-generaal en advocaat-generaal van de Hoge Raad. Nu zou het verbod op dubbelfuncties voor alle rechters moeten gelden. Deze incompatibele dubbelfuncties zijn geregeld in artikel 57 van de Grondwet, maar het voorstel in de internetconsultatie ziet alleen op de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en de Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement. De Grondwet wordt voor deze toevoeging dus niet aangepast, alleen de wet.

Op dit moment zijn er geen rechters die ook lid zijn van de Tweede Kamer, Eerste Kamer of van het Europees Parlement. De internetconsultatie loopt tot en met 6 januari 2022, waarna het wetgevingsproces door de regering wordt vervolgd.

Bron: Rijksoverheid.nl

