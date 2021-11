Hoge Vertegenwoordiger Borrell: Europa is in gevaar, militaire macht nodig

donderdag 11 november 2021 , 13:42

DEN HAAG (PDC) - Hoge Vertegenwoordiger voor buitenlands beleid en veiligheid Josep Borrell wil dat de militaire capaciteit van de Europese Unie wordt vergroot, zo stelt hij in een interview met het NRC. Hij spreekt over de dreigingen waar de EU tegenwoordig mee te maken heeft en dat het niet langer genoeg is om een 'soft power' te zijn: de EU heeft volgens hem een hechtere defensiesamenwerking nodig

Borrell schetst een perspectief waarin de EU vaste krijgsmachtmodules krijgt waaruit naar behoefte kan worden gekozen. De reden dat er al jaren over Europese samenwerking op defensiegebied wordt gesproken maar dit tot niets leidt, is dat lidstaten verschillende dreigingen ervaren. Hij wil dus geen Europees leger en wil geen concurrentie zijn voor de NAVO.

In het interview waarschuwt hij voor het krimpen van de ruimte die Europa wereldwijd inneemt. Zo krimpt Europese populatie als percentage van de wereldbevolking en wordt steeds ouder. Ook heeft Europa 'niet langer het enige politieke systeem waar mensen uit kunnen kiezen'.

Bron: NRC

Terug naar boven