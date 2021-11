Rutte: 'Bulgaarse verkiezingen bepalend voor uitbreiding Westelijke Balkan'

donderdag 11 november 2021 , 11:00

DEN HAAG (PDC) - Tijdens een bezoek aan Albanië en Noord-Macedonië op woensdag 10 november sprak demissionair premier Mark Rutte onder meer over de toetredingsonderhandelingen van beide landen tot de EU. Rutte heeft hierbij uitgesproken dat Albanië en Noord-Macedonië de juiste hoeveelheid voortgang hebben geboekt, maar dat het essentieel is dat de problemen tussen Bulgarije en Noord-Macedonië worden opgelost voordat er concrete stappen kunnen worden gezet.

In juni 2021 slaagde de Raad Algemene Zaken van de EU er niet in om een overeenstemming te bereiken over het starten van toetredingsonderhandelingen met de twee landen. Dit vereiste namelijk een unaniem besluit van alle ministers van Buitenlandse Zaken van alle 27 staten, maar een Bulgaars veto maakte dit onmogelijk. Reden van het Bulgaarse veto is dat het land wil dat Noord-Macedonië 'ophoudt met het wegpoetsen van Bulgaarse elementen in hun geschiedenis en het ophitsen van haat tegen Bulgarije'.

Bulgarije gaat op 14 november voor de derde keer in een jaar tijd naar de stembus. EURACTIV meldt dat de kans op het vormen van een stabiele regering niet heel groot is, en dat het daarom waarschijnlijk geen groen licht kan geven voor het EU-integratieproces van Albanië en Noord-Macedonië.

Aanvankelijk was Nederland ook één van de landen die bezwaar had tegen het starten van de toetredingsonderhandelingen, maar deze bezwaren zijn inmiddels van tafel. Het feit dat Rutte bij beide landen op bezoek is gegaan, en de uitspraken die hij daar deed, zijn hier een bevestiging van.

