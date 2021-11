EU maakt zich op voor nieuwe 'mensensmokkelsancties' voor Belarus

woensdag 10 november 2021 , 19:51

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie gaat Belarus nieuwe strafmaatregelen opleggen voor het doorsluizen van duizenden asielzoekers naar de EU. De EU-landen zijn het daarover in principe eens, al moeten de ministers dat maandag nog bekrachtigen.

De EU strafte het regime van president Aleksandr Loekasjenko afgelopen jaar al meermaals voor het bruut neerslaan van de protestbeweging in het land. Die kwam op de been rond de volgens de EU door Loekasjenko gestolen verkiezingsoverwinning in de zomer van vorig jaar.

Uit wraak voor de EU-sancties haalt Minsk volgens de EU sinds een paar maanden asielzoekers uit onder meer Irak en Syrië en probeert die de buitengrens van de unie over te zetten. Om personen en organisaties te kunnen straffen voor die "staatsgeleide mensensmokkel", is een nieuw sanctie-arsenaal nodig. Dat is woensdag goedgekeurd door de ambassadeurs van de EU-lidstaten, zeggen Brusselse bronnen.

"Begin volgende week komt er een verbreding van de sancties", beaamt ook voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. "Het is belangrijk dat Loekasjenko beseft dat zijn gedrag een prijs heeft."

De nieuwe strafmaatregelen treffen waarschijnlijk onder meer staatsluchtvaartmaatschappij Belavia. Ook andere vliegmaatschappijen die Minsk bij de gewraakte praktijken zouden assisteren moeten daar mogelijk voor vrezen.

Terug naar boven