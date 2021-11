Europese Commissie: landen moeten EU-burger met twee prikken binnenlaten

woensdag 10 november 2021 , 17:48

gewijzigd

BRUSSEL (ANP) - EU-burgers die nog geen boosterprik met een coronavaccin hebben gekregen kunnen gewoon naar andere EU-landen reizen, zegt de Europese Commissie. Lidstaten moeten volledig gevaccineerden toelaten, en daarvoor zijn twee prikken genoeg. Maar landen mogen zelf bepalen of reizigers bijvoorbeeld toegang krijgen tot een skihotel, kroeg of museum.

Wie twee doses van een coronavaccin heeft gehad, of een van het Janssen-vaccin, kan sinds de zomer met een Europese coronapas door de EU reizen. Maar daaraan wordt gemorreld nu steeds meer landen een oppepper voor de corona-afweer nodig achten. Oostenrijk en Frankrijk hebben aangekondigd dat een vaccinatiebewijs straks niet meer geldig is voor respectievelijk mensen die langer dan negen maanden geleden zijn ingeënt en voor 65-plussers zonder booster. Wintersporters sloeg de schrik om het hart.

De regels zijn duidelijk, meent de commissie. "Als je volledig gevaccineerd bent zullen lidstaten het vrije verkeer niet inperken." Al is er wel een tijdelijke uitzondering mogelijk als de epidemie bijvoorbeeld over de grens opvlamt. En landen zijn vrij om binnenslands hun eigen regels te stellen en voor bijvoorbeeld de toegang tot een restaurant of concert om een extra vaccinatie te vragen.

De commissie is in gesprek met de lidstaten over de omgang met boosters en een mogelijke update voor de reisregels, zegt zij. "In de komende weken mag u daarover nieuws verwachten." Nu bepleit zij vooral, nog maar eens, dat lidstaten hun aanpak onderling afstemmen.

Frankrijk verplicht 65-plussers om vóór 15 december een booster te halen, anders vervalt hun vaccinatiebewijs. In Oostenrijk volstaat een negatieve coronatest of een vaccinatie van negen maanden oud vanaf 6 december niet meer om in een skilift te stappen of de horeca binnen te komen. Een eenmalige inenting met het Janssen-vaccin wordt nog erkend tot 3 januari 2022, daarna is een booster vereist.

De overeengekomen regels voor reizen tussen EU-landen in coronatijd lopen in principe af op 1 juli, maar kunnen worden verlengd. Ze zouden in maart geëvalueerd worden. Ze schrijven voor dat lidstaten naast een volledige vaccinatie van reizigers ook een negatieve PCR-test of een bewijs van genezing van het virus accepteren, dat niet meer dan 180 dagen oud is. Lidstaten kunnen overigens extra beperkingen voor reizigers uit andere landen instellen, zoals een verplichte quarantaine bij aankomst, indien de volksgezondheid in het land groot gevaar loopt. Maar dat moet wel in Brussel aangemeld worden.

Europarlementariër Sophie in 't Veld (D66) wil dat de Europese Commissie een nieuwe vaccinatiechaos in Europa voorkomt. "Iedere golf is het weer hetzelfde liedje. Nationale regeringen komen ieder voor zich met plannetjes en werpen zonder enige coördinatie met andere landen eigen regels op", zegt ze. "Waarom geen eenduidige, geharmoniseerde Europese regels over de geldigheid van coronavaccinaties? Op die manier weet iedereen waar hij aan toe is en hoef je geen encyclopedie aan nationale maatregelen door te ploegen voordat je op reis gaat."

Terug naar boven