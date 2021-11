Poolse premier beschuldigt Belarus van staatsterrorisme

woensdag 10 november 2021 , 14:21

WARSCHAU (ANP/AFP) - De Poolse premier Mateusz Morawiecki heeft buurland Belarus beschuldigd van staatsterrorisme. "Wat we hier zien, daar moeten we duidelijk over zijn, is een vorm van staatsterrorisme", zei de premier over het dirigeren van migranten naar de grens met Polen. De regering van de Belarussische president Aleksandr Loekasjeno laat migranten toe om ze meteen naar de grens met Polen te sturen. Loekasjenko is boos op de Europese Unie omdat die sancties tegen hem heeft uitgevaardigd en boos op EU-lidstaat Polen omdat die sympathiseert met de oppositie in Belarus.

Morawiecki wil ook dat vluchten van het Midden-Oosten, waar veel migranten vandaan komen, naar Belarus worden gestopt. Hij sprak naar aanleiding van het bezoek van de voorzitter van de Europese raad, Charles Michel, aan Polen. Die zei dat de Europese Commissie nog een besluit moet nemen, maar er zijn volgens hem geen juridische bezwaren tegen een Europese financiering van hekwerken langs de buitengrens. Michel zei dat we moeten kijken welke middelen er beschikbaar zijn om deze aanval af te slaan. Litouwen en Polen krijgen allebei migranten 'toegeschoven' door het regime van Loekasjenko.

De Verenigde Naties hebben de toestand aan de grens tussen Polen en Belarus woensdag als "onverdraaglijk" betiteld.

